Dışişleri Bakanı Fidan Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

KAYNAK: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kazakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirve öncesinde gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Fidan, daha sonra Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

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