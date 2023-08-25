Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Şmıgal ile Kiev'de bir araya geldiği bildirildi.

Şmıgal de X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşımında, Fidan ile Ukrayna'nın ticari ve ekonomik işbirliğini ve yeniden inşasını ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Türkiye'ye, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülüne verdiği destek ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yaptığı katkılar dolayısıyla minnettar olduklarını kaydetti.

Bakan Fidan, Kiev'de Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edilmiş ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmüştü.