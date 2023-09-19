Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

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