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  • Çavuşoğlu: Yunanistan’ın bize saldırıya hazırlanması demek beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey

Çavuşoğlu: Yunanistan’ın bize saldırıya hazırlanması demek beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili konuştu: "Bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey." 

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 11:59
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan’ın bize saldırıya hazırlanması demek beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey

Çavuşoğlu: Yunanistan’ın bize saldırıya hazırlanması demek beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da SETA tarafından düzenlenen 'Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası' konulu panelde açıklamalarda bulundu.

Ege'de yaşanan gerilimle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu" dedi; bu yanıtlarla Atina'nın propagandasının çöktüğünü görmeye başladığını ileri sürdü.

'AYRI BİR GARABET'

Bakan Çavuşoğlu, "Bizi kıyılarımıza hapseden oldubittiyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın hava sahası iddiaları ayrı bir garabet" ifadesini kullandı. 

'AİHM KARARLARINI UYGULAMIYORLAR'

Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, "AİHM kararlarını uygulamıyorlar" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ KARŞILARINA ALMAK NE DEMEK BİLMİYORLAR'

Yunanistan'ın silahlanma girişimleriyle ilgili ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi karşılarına almak ne demek bilmiyorlar. Biz diyalogdan yanayız ama Yunanistan'ın da samimi olması lazım." şeklinde konuştu.

'ABD'NİN TERAZİSİ BOZULDU'

ABD'nin Yunanistan'a gönderdiği silahlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"ABD'ye soruyoruz 'Bunlar Rusya'ya karşı kurulan üsler' diyor. Bunlar inandırıcı değil. ABD'nin terazisi bozuldu, kendilerine uyarılarda bulunduk."

"Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey."(AA)

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