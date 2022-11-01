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Ege'de Yunanistan'dan büyük provokasyon. Yanıtını aldılar. Türk askerine silah doğrulttular

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan haber sitelerinde yer alan "Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan sorumluluk sahasına ve karasularına girilerek tehlikeli manevralar yapıldığı, silah gösterildiği ve arama kurtarma operasyonunun zorlaştırıldığı” haberlerini yalanladı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 22:39
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Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından silah doğrultulduğunu ve bu harekete misliyle yanıt verildiğini açıkladı

Ege'de Yunanistan'dan büyük provokasyon. Yanıtını aldılar. Türk askerine silah doğrulttular
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; Yunanistan makamları tarafından 01 Kasım 2022 tarihinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, “31 Ekim 2022 tarihinde Sisam Adası güneyinde denizde kaybolan 8 şahsın bulunması maksadıyla gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan sorumluluk sahasına ve karasularına girilerek tehlikeli manevralar yapıldığı, silah gösterildiği ve arama kurtarma operasyonunun zorlaştırıldığı” yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddialar yer almıştır.

Yaşanan olaya ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

31 Ekim 2022 tarihinde Sisam Adası güneyinde kayıp şahısların bulunması maksadıyla Yunanistan ve FRONTEX unsurları tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildiğinin tespit edilmesi üzerine, uluslararası sularda ve Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde arama kurtarma faaliyeti icra etmek maksadıyla derhal 1 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir.

Yunanistan ve FRONTEX unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde, 1979 Hamburg Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi hükümleri gereğince, iş birliğine ve destek vermeye hazır olunduğu Yunanistan makamlarına bildirilmiş, ancak Yunanistan makamları tarafından Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yardımına ihtiyaç duymadıkları cevabı alınmıştır.

"TÜRK SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNE SİLAH DOĞRULTULMUŞ"

01 Kasım 2022 tarihinde saat 11.20’de Sisam Adası güneyinde arama kurtarma faaliyetine iştirak eden St.Kitts&Nevis bayraklı “PETRO BULK-1” isimli ticari gemi tarafından deniz üzerinde bir cansız beden tespit edildiğinin Türk Sahil Güvenlik Botuna bildirmesi üzerine, Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu mevkiye intikal edilmiştir. Tespit edilen cansız beden saat 11.35’te denizden alınarak gerekli işlemlerinin yapılması maksadıyla Kuşadası Limanı’na intikal ettirilmiştir.

Söz konusu cansız bedenin denizden alınmasına engel olmak maksadıyla Yunanistan’a ait Rafnar sınıfı LS-1063 borda numaralı Sahil Güvenlik Botu Türk Sahil Güvenlik Botuna çok fazla yaklaşmış, Yunan bot personeli tarafından Türk Sahil Güvenlik personeline silah doğrultulmuş, bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik personeli tarafından da aynı şekilde misliyle cevap verilmiştir.

Yunan makamları tarafından iddia edildiğinin aksine, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu cansız beden 1979 Hamburg Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi hükümleri gereğince Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’ne deklare edilen Türk arama kurtarma bölgesi ve uluslararası sular içerisinde alınmıştır.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde uluslararası sularda icra edilen ve tek maksadı insan hayatını kurtarmak olan arama kurtarma faaliyeti esnasında Yunan Sahil Güvenlik personeli tarafından sergilenen tavrın uluslararası hukuka aykırı olmasının yanı sıra tüm dünya kamuoyunun vicdanını yaralayacak seviyede insan haklarına aykırı olduğu da son derece açıktır. (İHA)

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