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Yunanistan’dan flaş hamle: Alman tankları Türkiye sınırına

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Almanya'dan alınan 6 Marder tankının Türkiye sınırına konuşlandırılacağını açıkladı. Öte yandan Almanya’dan Yunanistan’a yapılacak toplam tank teslimatının 40'ı bulması bekleniyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 01:48
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Yunanistan’dan flaş hamle: Alman tankları Türkiye sınırına

Yunanistan’dan flaş hamle: Alman tankları Türkiye sınırına
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından Almanya'dan alınan 6 Marder tankının Türkiye sınırına konuşlandırılacağını söyledi.

Tankların Meriç Nehri kıyısında kullanılacağını belirten Miçotakis, "Ordumuz bunun en kullanışlı yol olacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Almanya lideri Scholz ise Yunanistan'ın tankları istediği yere konuşlamakta özgür olduğunu belirtirken, "Tankları Yunanistan'a teslim ettik ve nerede olduklarına dair günlük bir rapor yok. Bunu sormayacağız" diye konuştu.

Scholz'un ziyaretinden birkaç gün önce Almanya, 6 Marder tankının Yunanistan'a teslimatını tamamlamıştı. Toplam tank teslimatının 40'ı bulması bekleniyor.

Marder tanklarının teslimatı, Yunanistan'ın Ukrayna'ya gönderdiği silahlara karşılık yapılıyor.

Atina yönetimi Ukrayna'ya 40 adet Sovyet yapımı BMP-1 tipi zırhlı muharebe aracı yollamıştı. Bu araçlar daha önce Doğu Almanya'dan satın alınmıştı.

Almanya'nın teslim ettiği 6 tankın cuma günü Selanik'te yapılacak bir geçit töreniyle sergilenmesi ve ardından Meriç kıyısına sevk edilmesi bekleniyor. Atina yönetimi son yıllarda Türkiye ile olan sınır hattında güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Bu politikada iki ülke arasındaki gerilim kadar, göçmen geçişini önleme hedefi de etkili olmuştu.

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Tatar Osman
28.10.2022 02:47
İçine koyacak mangal yürekli askeriniz yoksa, o tankların gaz tenekesinden farkı olmaz Azeri Türk askerini görünce bütün silahlarını bırakıp kaçan ermeni askerlerş gşbi palikaryalar da kaçar.  
 
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