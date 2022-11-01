1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis geçmişte savaşan iki ülkeyi örnek gösterdi: Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir seb

Yunanistan Başbakanı Miçotakis geçmişte savaşan iki ülkeyi örnek gösterdi: Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların deniz alanlarının belirlenmesine yönelik söyleyerek “Bölgede savaş içinde bulunan İsrail ve Lübnan da (deniz yetki alanlarının) belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı başardı. Dolayısıyla, Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok.” dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 22:17
Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile anlaşma yapamamamız için bir sebep yok

Yunanistan Başbakanı Miçotakis geçmişte savaşan iki ülkeyi örnek gösterdi: Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok
+
Aa
-

Miçotakis ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların deniz alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu savunan Miçotakis, “Deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşmayı Mısır'la imzaladık. Bölgede savaş içinde bulunan İsrail ve Lübnan da (deniz yetki alanlarının) belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı başardı. Dolayısıyla, Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok.” diye konuştu.

“TÜM RUSLAR TÜRKİYE’YE GİTTİ”

Miçotakis, başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin ikna edilmesi için iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan'ın, Rus turistlerin Avrupa Birliğini (AB) ziyaret etmesine ilişkin bir yasağı prensipte desteklemediğini belirten Miçotakis, “Ancak bir turizm destinasyonu olarak, AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadık. Zira, pratikte bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye’ye gitti.” ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Yunanistan'ın yaptırımlar nedeniyle böyle bir bedel ödediğini belirterek, “Doğru yaptığımıza inanıyorum.” dedi.

“UKRAYNA’YA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ”

Kallas da Yunanistan ve Estonya’nın çok sayıda ortak noktası olduğunu ifade ederek, iki ülkenin dijital alanda ve denizcilikte iş birliği yapabileceğini söyledi.

Savaşta sivillerin uğradığı zarara değinen Kallas, “Ukrayna'ya olan askeri, ekonomik, insani ve siyasi desteğimizi sürdürmeliyiz.” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
2
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
3
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
4
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
5
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
6
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
7
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Hollanda’da polise saldıran 12 PKK yandaşı gözaltına alındı
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Zelenskiy: Rus saldırıları nedeniyle Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını askıya aldık
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
﻿Haber alınamayan 19 yaşındaki Doğanay ağaca asılı halde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.