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  • Erdoğan'ın maketi yapıldı. Çadırın içindeki maketin yanında Çavuşoğlu ve Savcı Sayan poz verdi

Erdoğan'ın maketi yapıldı. Çadırın içindeki maketin yanında Çavuşoğlu ve Savcı Sayan poz verdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Erdoğan'ın maketinin yanında poz verdiği bir görüntü paylaştı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:02
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Erdoğan'ın maketiyle poz

Erdoğan'ın maketi yapıldı. Çadırın içindeki maketin yanında Çavuşoğlu ve Savcı Sayan poz verdi
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Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 951. yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Ahlat'ta da çadırlar kuruldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tarihi günü anmak için bölgeye giden isimler arasında yerini aldı.

ÇADIRIN İÇERİSİNDEN KONUŞULACAK FOTOĞRAF

Ağrı'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maketinin yapıldığı görüldü. 

Çavuşoğlu ve Savcı Sayan maketin yanına oturarak kameralara poz verdi. Savcı Sayan, etkinliğin ardından görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmayı  unutmadı.

İşte o kare:

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özkurtcu
27.08.2022 14:14
her eve lazım!???  
 
yurdanur canbaş
27.08.2022 13:40
hani günahtı.  
 
Ötüken
27.08.2022 13:35
Allah bunlara akıl verirken nerede boş işlerle uğraşıyordu bu ezikler acaba?  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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