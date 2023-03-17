AKP'li Savcı Sayan istifa etti

Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.

Sayan’ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Kürt asıllı olan Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği gerçekleştirdi.

1999 ve 2004 yerel seçimleri'nde CHP'den Tutak belediye başkan adayı oldu. CHP genel merkez MYK üyeliklerinde bulundu. Deniz Baykal'a en yakın isimlerden birisiydi. Kaset skandalı'ndan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini sıklıkla eleştiren Savcı Sayan, parti kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2012 yılında CHP'den ihraç edildi. Kaset skandalı sürecinde Deniz Baykal'ın istifasında ağlamasıyla tanınmıştır.

2014 cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan lehine seçim çalışmaları yapan Savcı Sayan, 2015 yılında AK Parti'ye geçti ve İzmir'den milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti'den Ağrı belediye başkan adayı oldu ve seçildi.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.