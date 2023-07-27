Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin denetiminde düzenlediği baskını kınadı.

KAYNAK: AA
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın nedeniyle İsrail'i kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz" denildi.

Mescid-i Aksa'ya saldırı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, sabah saatlerinde lideri olduğu aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ile İsrail polisinin denetiminde Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

Baskını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan bakan, "Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan." dedi.

Radikal Yahudi yerleşimciler de Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü" olarak anılan günde sabah saatlerinden itibaren yoğun İsrail polisi denetimi altında Mescid-i Aksa'ya girdi.

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Zamlara tepki gösteren AKP'li Hacer Çınar istifa etti. Erdoğan’a ömrünü bahşetmişti Siyaset
Zamlara tepki gösteren AKP'li Hacer Çınar istifa etti. Erdoğan’a ömrünü bahşetmişti
‘Param yok’ dedi yolda indirilince taksiciye saldırdı. Şoföre tokat atan kadın kameralara böyle yansıdı Güncel
‘Param yok’ dedi yolda indirilince taksiciye saldırdı. Şoföre tokat atan kadın kameralara böyle yansıdı
Beyaz Saray: Ukrayna'nın karşı saldırısı yeterince hızlı değil Dünya
Beyaz Saray: Ukrayna'nın karşı saldırısı yeterince hızlı değil
İsrail’de yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı Dünya
İsrail’de yaklaşık 830 yedek asker görevi bıraktı
Twitter 16 yıllık hesaba el koydu Teknoloji - Otomotiv
Twitter 16 yıllık hesaba el koydu
Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar Güncel
Akbelen’de görüntü almak isteyen gazetecinin gözüne biber gazı sıktılar
Tedavi ettiği karga yanından ayrılmıyor. 5 yıldır birlikteler Güncel
Tedavi ettiği karga yanından ayrılmıyor. 5 yıldır birlikteler