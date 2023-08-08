İsrail'den Hizbullah'a uyarı. "Lübnan'ı taş devrine çeviririz"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hata yapmaması konusunda uyardı. Gallant, herhangi bir çatışma durumunda Lübnan'ı taş devrine çevireceklerini ifade etti.

KAYNAK: AA
İsrail'den Hizbullah'a uyarı. "Lübnan'ı taş devrine çeviririz"

Lübnan sınırına ziyarette bulunan Gallant, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrallah'a seslendi.

Gallant, "Geçmişte hatalar yaptın ve ağır bedeller ödedin. Eğer burada bir gerilim veya çatışma çıkarsa Lübnan'ı taş devrine çeviririz" diye konuştu.

Savaş istemediklerini ancak egemenliklerini, askerlerini ve vatandaşlarını korumaya hazır olduklarını belirten Gallant, gerekli olduğu takdirde tüm askeri güçlerini kullanabileceklerinin altını çizdi.

Öte yandan, Gallant’ın açıklamalarına karşı Hizbullah tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

2006'DA 33 GÜN SAVAŞMIŞLARDI

Hizbullah örgütü ile İsrail arasındaki askeri çatışma nedeniyle 12 Temmuz 2006’da başlayan ve 33 gün süren savaşta, 60 civarında İsrailli, binden fazla Lübnanlı ölmüş ve 100 binden fazla Lübnanlı sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Savaş, 14 Ağustos 2006 tarihinde ilan edilen ateşkes ile son bulmuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı taraflarca onaylanmış ve Lübnan'ın güneyine Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı.

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