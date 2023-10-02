Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırılara tepki gösterdi.

BAKANLIKTAN İSRAİLE TEPKİ

Bakanlık, yaşanan saldırıları kabul edilemez olarak belirtirken İsrail'e de 'her türlü tahrikkar eylemden kaçınma' çağrısında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti'ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz" denildi.