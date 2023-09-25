Dışişleri Bakanlığından Kosova'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığın Kosova’nın kuzeyinde bir polis memurunun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine yönelik açıklama yayımladı.

KAYNAK: AA
Dışişleri Bakanlığından Kosova'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da bir polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadı.

Sözcü Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinden söz konusu saldırıyı kınayan bir açıklama yapıldığını bildiren Bilgiç, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Bilgiç, bölgede gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınmasının zorunluluk arz ettiğini vurguladı.

Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Bilgiç, Türkiye'nin diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların, sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişinin Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, Avrupa Birliği (AB), Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

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