Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanlığına seçildi

patronlardunyasi.com'un haberine göre, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu 11 Temmuz 2023 Salı günü, 28. Yasama Dönemi Birinci Devresi için başkanlık seçimi gündemiyle toplandı. Yaşça en kıdemli üye İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda delegasyona üye 18 milletvekilinden 15’i hazır bulundu. AK Parti ve MHP’li üyelerin önergesiyle Başkanlığa aday gösterilen Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alarak NATO PA Türk Delegasyonu Başkanlığına seçildi.

NATO PA Türk Delegasyonu üyelerinin hangi komisyonlarda görev alacağına ilişkin yapılan görüşmede partilere ayrılan komisyon üyeliklerine hangi üyenin getirileceğine ilgili partinin karar vermesi uygun görüldü. Ak Parti’nin Kurucu Üyesi olan Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi kariyerinde birçok alanda görev aldı. 2010 yılında 25. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı olan Çavuşoğlu, bu görevi 2 yıl boyunca yürüttü. Görevine 2013-2014 yılları arasında Türkiye Avrupa Birliği Bakanı olarak devam eden Çavuşoğlu, bu süre zarfında Türkiye-AB İstişare ilişkilerinde önemli işlere imza attı. Söz konusu dönem AB-Türkiye ilişkilerinin “iyi” olduğu dönemlerden biri sayıldı.

2014 yılında Dışişleri Bakanlığı kariyerine başlayan Çavuşoğlu, bu yıl Haziran ayı başına kadar görevini devam ettirerek Parlamenter sistemde en uzun Dışişleri Bakanlığı yapan ilk isim oldu. Çavuşoğlu bakanlığı boyunca yaptığı çalışmalar ve katkılar önderliğinde birçok ülkeden ödül ve madalyaya layık görüldü. Çavuşoğlu, 2013 yılında Ukrayna Liyakat Nişanı, 2019 yılında Japonya Yükselen Güneş Nişanı, 2020 yılında Dostluk Nişanı, 2020 yılında Ukrayna Liyakat Nişanı ve 2021 yılında Hilal-i Pakistan ödülü aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu döneminde, komşu ülkeler başta olmak üzere stratejik ortaklarla da iyi ilişkiler kuruldu ve sürdürüldü. Özellikle Suriye-Rusya, Mısır, Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle diplomatik ilişkiler üst seviyede tutuldu. 2022 yılında meydana gelen Rusya-Ukrayna savaşında da Çavuşoğlu, her iki ülke liderleri ve mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler neticesiyle başarılı işlere imza atmıştı.

NATO PA NEDİR?

NATO PA, NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerinden oluşan, genel olarak NATO'nun ele aldığı siyaset, güvenlik, ekonomi ve savunma konularında milletvekillerinin görüşlerini sunduğu ve bu konularda raporlar yazılarak, kararların oluşturulduğu Uluslararası Meclis'tir.