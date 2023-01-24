Dışişleri'nden Hollanda'ya Kur'an-ı Kerim kınaması
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.
Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:10
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Dışişleri: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz
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