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Dışişleri'nden Hollanda'ya Kur'an-ı Kerim kınaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:10
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Dışişleri: Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Dışişleri'nden Hollanda'ya Kur'an-ı Kerim kınaması
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