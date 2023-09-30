Hocalı soykırımcısı Arşavir Karamyan yakalandı. Azerbaycan Türklerinin kulaklarını kesen bir kasaptı

Hocalı soykırımcısı olarak bilinen General Arşavir Karamyan, Azerbaycan Ordusu tarafından yakalandı.

Hocalı soykırımcısı Arşavir Karamyan yakalandı. Azerbaycan Türklerinin kulaklarını kesen bir kasaptı

Birinci Karabağ savaşı suçluları arasında bulunan Tümgeneral Arşavir Karamyan saklandığı mağarada yakalandı. İlk Karabağ Savaşında esir Azerbaycan askerlerine yaptığı işkencelerle bilinen ve Suşa işgalini yönetmiş Ermeni komutan Arşavir Karamyan (Ermeni kaynakları haberleri yalanlasa da) Azerbaycan tarafından yakalandı.

Karamyan, 1990'lı yıllarda Dağlık Karabağ'da yaşayan Azerilere karşı birçok savaş suçundan sorumluydu. Ermeni Tümgeneral Arşavir Karamyan, Laçin koridorundan Ermenistan'a kaçmaya çalışırken Azeri askerleri tarafından yakalandı.

HOCALI KATLİAMI

Dünya, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992’yi gösteriyordu. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti.

Hocalı, konumu itibarıyla Dağlık Karabağ’ın en önemli noktalarından biriydi. 2605 hanenin bulunduğu Hocalı’da 11 bin 365 kişi yaşıyordu. Ancak çatışmalardan dolayı nüfus 3000'e kadar düşmüştü. Bölgedeki tek havaalanının burada olması nedeniyle stratejik öneme sahipti.

Ermeni kuvvetleri, 1991’in son günlerinde harekete geçti. Hocalı’ya çıkan yolları ve civardaki köyleri ele geçirdiler. Öyle ki şehre yiyecek yardımı bile helikopterle havadan atılarak yapılabiliyordu.

Ve o kara gün gelip çattı… 25 Şubat 1992 akşamı Ermeni kuvvetleri saldırıya başladı. İddialara göre saldırı için Rus ordusunun o zaman Hankendi’de bulunan 366. Motorize alayının yardımını aldılar. Ermeni kuvvetlerinin, Rusların teknik imkanlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttu; hatta saldırıda Rus askerlerinin bizzat yer aldığı bile kayıtlara geçti.

26 Şubat sabahına kadar süren katliam, 613 kişinin canına maloldu. Üstelik çoğunda ağır işkence izleri vardı. Öldürülenlerden 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlıydı. 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 1275 kişi ise, Ermeni güçlerin elinde esirdi. Esir alınan 68'i kadın, 26'sı çocuk 150 kişiden hiç haber alınamadı.

TÜRKLERİ ÖLDÜRMEDEN ÖNCE KULAKLARINI KESİYORDU

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Arşavir Karamyan’ın Azerbaycan Türklerine yaptığı işkenceleri hatırlattı:

1992 de Şuşa da ve Laçin de yüzlerce kişinin ölüm emrini veren Bu insanlık düşmanı Arşavir Karamyan ın yakalanması çok iyi oldu. Sivil yada asker, Azeri Türkleri öldürmeden önce kulaklarını kesip altın dişlerini sokuyordu bu kasabın adamları.

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