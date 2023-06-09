DİSK'ten, TÜİK önünde 'gerçek enflasyonu açıklayın' eylemi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK üyesi bir grup sendikacı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. iktidarın ısmarlaması sonucu mayıs ayı enflasyonunu binde 4 olarak ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Biz emekliler, emekçiler bizzat yaşayarak biliyoruz ki gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakamların kat be kat üstündedir. TÜİK'i buradan bir kez daha hukuka uymaya, görevini yapmaya, gerçekleri açıklamaya davet ediyoruz. Hukuka uygun davranın gerçekleri açıklayın" denildi.

TÜİK İstanbul Bölge Temsilciliği, mayıs ayı enflasyonunu binde 4 olarak açıklayan TÜİK'in İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında, TÜİK'in mayıs ayına ilişkin enflasyon tespitine tepki gösterilerek, şunlara yer verildi:

"MAYIS AYINDA ENFLASYON, İKTİDAR TARAFINDAN ISMARLANDIĞI İÇİN DÜŞÜK GÖSTERİLMEK İSTENMİŞTİR:

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre mayıs ayı enflasyonu 0,4'müş. Yani Türkçe konuşalım. Sadece binde 4 artmış. Bin liralık alışverişi bir ay sonra 4 lira fazlasıyla yapabiliyormuşuz. TÜİK bu rakamları, eğerek, bükerek, kendisine emir veren iktidarın istediği kalıba dökerek açıklıyor. Ama bu rakamlara inanan kim? Mayıs 2023 enflasyonunun binde dört olduğuna ne iktidar ne de TÜİK inanmıyor. Biz emekçiler, emekliler, bizzat yaşayarak biliyoruz ki gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığı hayali enflasyonun katbekat üzerindedir. Mayıs 2023 enflasyonu iktidar tarafından ısmarlandığı için düşük gösterilmek istenmiştir.

TEZGAHIN FARKINDAYIZ:

TÜİK neden bilimsel yöntemlerle çalışmak, kurumun itibarını korumak yerine rakamlara eziyet ederek gerçek enflasyon verilerini açıklamıyor? Nedenini biz iyi biliyoruz. Yılın ilk 6 ayı geride kalırken işçilerin, memurların tüm çalışanların ve hatta tüm emeklilerin dul ve yetimlerin, gazilerin, şehitlerin yakınlarının maaşları da yeniden belirlenecek. On milyonlarca insanımızın geliri, işte bu baskı altına alınmış TÜİK enflasyonuna göre belirlenecek. Tezgahın farkındayız. TÜİK'in düşük enflasyonuna göre ücretleri artırıp sonra da 'Milleti enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' diye politik nutuklar atacaklar. Özetle Türkiye İstatistik Kurumu hayatın gerçeklerini sahte enflasyon rakamlarının arkasına saklayarak politikacıların iktidar sahiplerinin emrinde bir araç olarak kullanılmaya, emekçilerin ve emeklilerin karşısında durmaya devam ediyor.

TÜİK, MAHKEME KARARINA UYMAMAKTAKİ ISRARINI DEVAM ETTİRİYOR:

Artık mızrak, çuvala sığmıyor. TÜİK, açık olmak, şeffaf olmak, bilimsel olmak görevini yapmak yerine 2022 yılı haziran ayından itibaren enflasyona esas madde fiyatları listesini gizlemeyi tercih ediyor. DİSK tarafından açılan dava idare mahkemesi tarafından 31 Mart 2023 tarihinde karara bağlanmış olmasına rağmen TÜİK, bu mahkeme kararına da uymamaktaki ısrarını devam ettiriyor. TÜİK'i buradan bir kez daha hukuka uymaya, görevini yapmaya, gerçekleri açıklamaya davet ediyoruz.

SAYIN BAKAN ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ ALTINDA EZİLDİĞİMİZDEN HABERİNİZ YOK

Yeni hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamada vergiyi tabana yaymaktan söz etti. Sayın Bakan tabandan kastınız nedir? Kimdir? Tabandan kastınız onlarca, yüzlerce mülkün sahibi birkaç lüks aracı olanlar, bankalarda kur korumalı mevduat (KKM) hesabı ya da milyonluk, milyarlık hesaplara olan bir avuç mutlu azınlık olamaz. Tabandan kastınız emekçiler ve emeklilerse zaten adaletsiz bir vergi sistemi altında ezildiğimizden haberiniz yok galiba sizin. Maaşlarımızdan doğrudan kesinti yapan, yılbaşından birkaç ay sonra. siz artık orta sınıf oldunuz. Size artık yüzde yirmi vergi diyen adaletsiz vergi sisteminden Sayın Bakan'ın haberi yok galiba. En zengin ile en yoksulu eşit kabul edip aldığı bütün ürünlerden aynı oranda vergi topladığınız tüketim vergisinden, dolaylı vergilerden Sayın Bakanın haberi olmayabilir. DİSK olarak bir kez daha sesleniyoruz. Verginin tabana değil tavana yayılmasını istiyoruz. Kısacası vergide adalet istiyoruz.

KÜRSÜDEN VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN:

Bu duygularla TÜİK önünden bir kez daha sesleniyoruz. Kürsülerden verdiğiniz sözleri tutun, gelir bölüşümünde adaleti sağlayın ve Türkiye'de ortak bir yaşam haline gelen yoksulluğu ortadan kaldırmak için işçi sınıfının, memurların temsilcileriyle yeni baştan derhal masaya oturun." (ANKA)