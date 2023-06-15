KKM'nin Türkiye'nin sırtına yüklediği yük dağları aştı

Bakanlık tarafından açıklanan mayıs ayı verilerinin ardından Kur Korumalı Mevduat sisteminin vatandaşa yükünün toplamda 97 milyar TL'yi aştığı ortaya çıktı.

KKM'nin Türkiye'nin sırtına yüklediği yük dağları aştı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi uygulanmaya başladığı günden bu yana bütçede açtığı yara ile tartışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 Mayıs verilerinin açıklanması ile KKM'nin vatandaşın sırtında oluşturduğu yükün daha da büyüdüğü ortaya çıktı.

2023 yılının mayıs ayında bütçeye maliyeti 1,63 milyar TL oldu. Bu şekilde Mart 2022'den bu yana toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim bütçe verilerine göre; mayıs ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 1 milyar 634 milyon 648 bin TL aktarım yapıldı.

Böylelikle 2022 yılı mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 97 milyar 8 milyon 732 bin TL seviyesine ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2 Haziran tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 2 trilyon 553 milyar 607 milyon TL oldu.

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