Şeytan bu nasıl benim aklıma gelmedi dedi. TÜİK maaşlara az zam olsun diye bedava verilen doğalgazı sıfır olarak hesapladı.

İktidar seçim öncesi oy için duyurduğu ‘müjde’nin maaliyetini ücretli çalışanın sırtına yükledi. Açıkladığı verilerle sık sık eleştiri oklarını üzerine çeken TÜİK, mayıs ayında hesaplayacağı enflasyon oranı için doğalgazı “sıfır fiyat” kabul edecek. Bu durum enflasyon oranını düşürecek. Aylık enflasyonun negatif çıkması olası.

YARGI KARARINA UYULMUYOR

TÜİK'in enflasyon hesabı, çarşı-pazarla örtüşmüyor. Kurumun hangi fiyatı baz aldığı belli olmayan hesaplama sistemi ile enflasyon sürekli aşağıda tutuluyor. TÜIK Haziran 2022'den itibaren 'Madde Sepeti ve Ortalama Madde Fiyatları’ listesini açıklamayı durdurdu. Mahkemenin yayınlansın kararına rağmen kuru bunu hâlâ yayınlamıyor.

AÇIKLAMAYI KURUM YAPTI

Şimdi de enflasyonun daha aşağı çekilmesi için yeni yol bulundu. TÜİK, "2023 yılı Mayıs ayı TOFE hesaplamaları kapsamında doğal gaz için sıfır fiyat yöntemi uygulanacaktır" açıklaması yaptı. Ayrıca bununla sınırlı kalınmayarak 25 metreküp doğal gazdan ücret alınmamasının da hesaplamalara yansıtılacağı belirtildi.

“İŞÇİNİN ZAMMI ÇALINACAK”

Enflasyonun düşük tutulmasının vatandaşa en önemli yansıması ise emekli ve memur maaşlarındaki zammın düşük tutulması olacak. Emekli ve memur maaşları enflasyon farkına göre Temmuz ve Ocak ayında zamlanır. Eğer iktidar ek zam uygulamazsa her yıl olduğu gibi vatandaş artan fiyatların altında ezilir.

TÜİK’in bu hesaplaması nedeni ile enflasyon oranına göre maaşı belirlenen işçi, emekli ve memurun alacağı zam oranı azalacak. Doğalgazın enflasyon hesaplamasında yüzde 2.9’luk payı olduğunu belirten ekonomistler “TÜİK’in hamlesi ile enflasyon düşmüş gibi görünecek ve işçinin zammı çalınacak” dedi.

Bu formüle ilişkin Prof. Dr. Hakan Kara, "Bu hesaplama enflasyonda sert düşüse neden olabilir. Mayısta yıllık resmi enflasyon %40'ın altına inebilir" derken, Ekonomist Uğur Gürses de "Bedava verildiği ilan edilen gazın bedelinin kısmen ücretlilere fatura edilmesi için çok akıllıca bir yöntem. Tebrik ediyorum" diye tepki gösterdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 42,1 ARTTI

TÜIK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 6 mil- yar 147 milyon dolardan 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi