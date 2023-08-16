Disney Plus Nusret belgeseli çekecek iddiası ortalığı karıştırdı. Ünlü isimden açıklama geldi

Atatürk dizisinin iptal edilmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Disney Plus'ın Nusret belgeseli çekeceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili açıklama geldi.

Disney Plus Nusret belgeseli çekecek iddiası ortalığı karıştırdı. Ünlü isimden açıklama geldi

Salt Bae (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe'nin hayatının Disney Plus tarafından belgesel olacağı iddiası gündemde yer aldı. Atatürk dizisinin iptal edilmesinin ardından tepki çeken Disney Plus'ın Nusret belgeseli çekeceği iddiası sosyal medyada olay oldu.

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Gündem olan haberde dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi bir Türk değil, ünlü bir Amerikalı yönetmenin çekeceği belirtilmişti.

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AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci ve programcı Candaş Tolga Işık "Disney Plus yetkililerine 'Disney Plus Nusret belgeseli yapıyor' haberini sordum. 'Külliyen yalan' dediler. Bilginize" açıklamasını yaptı.

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