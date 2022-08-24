Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı seçimleri öncesinde Yalçın Karadeniz'le ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı

Beşiktaş'ta 17 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu Başkanlık seçiminde mevcut Başkan Tevfik Yamantürk ile eski Divan Başkanı Yalçın Karadeniz karşı karşıya gelecek.

Tüm camianın gözü gerçekleştirilecek olan seçimde.

Haberport'un haberine göre Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık seçimi öncesinde bazı üyelere telefonlar açıldığı konuşuluyor.

Bazı Divan Kurulu Üyelerine, kulüp adına yapıldığı iddia edilen aramalarda ; ' Sizi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden arıyoruz. Gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu seçiminde Başkanımız adaylar arasından Yalçın Karadeniz'i destekliyor. Sizi 17 Eylül'de oy kullanmaya bekliyoruz... ' ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.

Yaklaşık olarak son 2 haftadır aramaların yapıldığı numaranın ise Divan Kurulu Başkan adayı Yalçın Karadeniz'e ait olduğu konuşuluyor. Divan Kurulu üyeleri arasında son günlerde büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişme, üye bilgilerinin KVKK gereği bu şekilde kullanılamayacak olduğu bilindiği halde kullanılması üyeler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Yalçın Karadeniz'in ofisine ait olduğu iddia edilen bu aramaların arkasında ise yeni hayata geçirilmeye çalışılan Beşiktaş Dernekler Birliği Genel Sekreteri ve Silivri Beşiktaş Derneği Başkanı’nın koordinasyonunda organize edildiği kulislerde konuşuluyor.