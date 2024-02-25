Diyabetlilerin dikkatine! Baharatlar İnsülini düşürür mü?

Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, Pennsylvania State Üniversitesi araştırmacıları, yağlı bir öğünde zerdeçal, karanfil, kırmızıbiber, yabani mercanköşk, biberiye, tarçın ve karabiber kullanmanın trigliserid seviyelerini yüzde 30 oranında düşürdüğünü buldular.

Araştırmacılar, katılımcıların bir kısmına baharatsız öğün, diğer kısmına ise baharatlı öğün verdiler. Öğünlerden sonra katılımcılardan her 30 dakikada bir kan örneği alındı. Kan değerleri incelendiğinde, baharatlı öğün yiyenlerin kan yağ seviyelerinin daha az olduğu görüldü. Baharatlı öğün alan katılımcılarda sadece trigliserid seviyesi değil, insülin seviyesi de yüzde 20 oranında azalmıştı.