Diyanet Akademisi'nin olanakları sınırsız: Yemek- kıyafet bedava. Askerlikleri de ertelenecek

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, 2022’de Meclis’te hiç ret oyu olmadan kurulan Diyanet Akademisi’nde din görevlilerine verilen imkanlar gündem oldu.

Personelin eğitildiği akademiye gidenlere eğitim sürecinde harçlık verilirken, erkek adayların askerlikleri ise “eğitim sürecinin kesintiye uğramaması” için erteleniyor.

SEÇİMİN HEMEN ARDINDAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Akademiye ilişkin “görev ve çalışma”, “mesleki eğitim”, “hizmet içi eğitim”, aday din görevlilerine ilişkin “disiplin” ve “istihkak” yönetmelikleri dün aynı anda yayımlandı. Yönetmeliklerin, seçimlerin hemen ardından yayımlanması ise dikkat çekti.

“Görev ve çalışma” yönetmeliğine göre akademi için Diyanet İşleri başkanının başkanlığında Akademi İstişare Kurulu kurulacak.

Kurulda Diyanet yöneticilerinin yanı sıra bir YÖK üyesinin ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi genel müdürünün bulunmasının öngörülmesi dikkat çekti.

VERGİ ALINMAYACAK, ASKERLİK ERTELENECEK …

Aday din görevlilerine ilişkin istihkak yönetmeliğinde ise aday din görevlilerine verilecek harçlık tutarına yönelik hesaplama yer aldı. Buna göre vaiz olanlara 7000, imam-hatip ve Kuran kursu öğreticisi olanlara 6000, müezzin-kayyum olanlara 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda harçlık ödenecek. Bu harçlık, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

Eğitim sürecinde de aday din görevlileri genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Bu kapsamda sağlık kurumlarının muayene ve tedavi hizmetlerinden faydalanacaklar.

Bu kişilerin eş ve çocukları ile anne ve babaları da bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlanabilecek.

Eğitim süresince sabah, öğle ve akşam öğünleri sağlanacak.

Konaklama da başkanlık tarafından sağlanacak.

Konaklanacak yer ile mesleki eğitim merkezi arasındaki şehir içi gidiş-geliş ulaşım ücretleri, akademinin bütçesinden karşılanacak.

Eğitim materyalleri de ücretsiz verilecek.

Birer adet sarık, cüppe, önlük, başörtüsü ve seccade adaylara sağlanacak.