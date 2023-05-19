Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"

Havacı askeri öğrenciler, 19 Mayısı zeybek oynayarak kutladılar.

Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı.

Atatürk'ün ordusu, 19 Mayıs'ta onu unutmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde Atatürk'ü anmaması ve 19 Mayıs resmi törenlerinde gençlerin katılımının düşük olması tepki çekerken Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sosyal medya hesabından kutlamalarının fotoğraflarını paylaştı.

MSÜ'nün paylaşımı şu şekilde:

"MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu / İzmir 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizi; spor, müzik ve halk oyunları ile buluşturarak bayramımızı kutladık."

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Havacıların 19 Mayıs kutlamalarından kareler şu şekilde:

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DİYANET CUMA HUTBESİNDE ATATÜRK'Ü ANMADI

Diyanet bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı görmezden geldi, Atatürk hiç anılmadı. Emekli müftü Gani Aşık, “Atatürk’e düşman olan Türk’ün ve Türk yurdunun dostu olamaz” dedi.

Diyanetin hutbesinin temasını gençlik oluştururken “Saygıdeğer genç kardeşim. Sen, İslamın kıymetli bir neferisin. Kuran ve sünnetin rehberliğinde istikametin bellidir senin. Bizler de Hazreti İbrâhim gibi gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenabı Hakk’a niyazda bulunalım” ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU İSTANBUL'DAKİ 19 MAYIS TÖRENİNDE TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından milli bayramlar için yapılan törenlerin sıradanlaştırıldığını ve devletin üzerine düşeni yapmadığını söyledi.

Gençlere armağan edilen 19 Mayıs'ın kutlama törenlerinde gençlerin katılımının düşük olmasını eleştiren İmamoğlu şöyle konuştu:

"Bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa, burada büyük bir eksiklik vardır.

Bayramları anlamlı bir biçimde yaşatılması konusunda insanlarımızın daha üst seviyede, devletin en tepesinden hepimiz de içinde, kol kola omuz omuza olma duygusunu yaratmak adına, statükocu bir kafa ve anlayışla bayramları kısırlaştırma, sadeleştirme hatta neredeyse öylesine bir çelenk töreni yapalım, spor il müdürü koysun gidelim, sonra bir yerde girelim bir salona 3-4 okul gösteri yapsın gidelim.

Bu değil. Milli bayramlar Diyarbakır'da da, Trabzon'da da, Adana'da da Eskişehir'de de gençleri bir araya getirecek. Ama biz bayramları sıradanlaştırıyoruz."

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