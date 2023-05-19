Diyanet'in Cuma hutbesinde Atatürk yine yok. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk düşmanını 9 Kasım'da ziyaret etmişti

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Ulusal gün ve bayramlarda hiçbir program düzenlemeyen, bu tarihlere denk gelen cuma hutbelerinde ise ne bugünleri ne Cumhuriyetimizi ne de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Diyanet, bugün de benzer tutumunu sürdürdü.

Diyanet bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı görmezden geldi, Atatürk’ü anmadı. Emekli müftü Gani Aşık, “Atatürk’e düşman olanın Türk’ün ve Türk yurdunun dostu olamaz” dedi.

Hutbenin temasını gençlik oluştururken “Saygıdeğer genç kardeşim. Sen, İslamın kıymetli bir neferisin. Kuran ve sünnetin rehberliğinde istikametin bellidir senin. Bizler de Hazreti İbrâhim gibi gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenabı Hakk’a niyazda bulunalım” ifadeleri kullanıldı.

Emekli müftü Gani Aşık, hutbede ulusal bayrama ve Atatürk’e yer verilmemesine tepki gösterdi.

Aşık “Diyanet’in Atatürk’ü yok sayması, gençliği de imanlı gençliğe indirgemesi, 14 Mayıs seçimleri sonrası hızlanacağı beklenen laik devletin şeri devlete dönüştürülmesi hedefinin ipuçlarından birisidir” dedi.

Emekli müftü Gani Aşık, “Ahlak imandan bağımsızdır. Gençliğin ahlaklı olması, imanlı olmasından daha az önemli değil. Türkiye’yi soyup soğana çevirenlerin hepsi de imanlı olduklarını savunurlar. Diyanet’in kronikleşen Atatürk düşmanlığı konusunda söylenecek son söz; Atatürk’e düşman olanın Türk’ün ve Türk yurdunun dostu olamayacağı gerçeğidir” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kurtuluş Savaşı’yla ilgili "Keşke Yunanlar galip gelseydi" yorumu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakarete varan ifadeleriyle bilinen Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi gündem olmuştu.