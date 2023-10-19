Diyanet bütçeyi 9 ayda tüketti

Dev bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalarla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 aylık bütçesinin tamamına yakınını dokuz ayda tüketti. Diyanet’in ocak-eylül döneminde yaptığı harcamaların yıllık bütçeye oranı yüzde 94,86 oldu. Başkanlık, dokuz aylık harcamasıyla genel bütçe kapsamındaki 46 kamu idaresinin 26’sını geride bıraktı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ocak-eylül dönemi harcamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcama alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Başkanlığın dokuz aylık harcaması 35 milyar TL’ye dayandı.

REKOR HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 36 milyar 186 milyon 871 bin TL olan 2023 yılı bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon 836 bin TL’ye çıkarıldı. Başkanlık, ocak-eylül döneminde bütçesinden toplam 34 milyar 597 milyon 716 bin TL harcadı. Dokuz ayda yaptığı 34,6 milyar TL’lik harcaması ile kendi harcama rekorunu kıran başkanlığın, genel bütçe kapsamındaki 26 kamu idaresinden daha fazla para harcadığı bildirildi.

AĞUSTOSTA 5,1 MİLYAR TL

Başkanlık, ocak-eylül dönemindeki harcamasıyla 12 aylık bütçesinin yüzde 94,86’sını bitirdi. Ocak ayında 4 milyar 41 milyon TL, şubat ayında 3 milyar 62 milyon TL, mart ayında ise 3 milyar 76 milyon TL harcayan Diyanet’in nisan-eylül dönemindeki harcamaları aylara göre şöyle:

Nisan: 3 milyar 178 milyon TL

Mayıs: 3 milyar 89 milyon TL

Haziran: 3 milyar 245 milyon TL

Temmuz: 5 milyar 21 milyon TL

Ağustos: 5 milyar 189 milyon TL

Eylül: 4 milyar 692 milyon TL

Diyanet’in ocak-eylül dönemi harcaması itibarıyla geride bıraktığı kamu kurumları da dikkati çekti. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, Diyanet’ten daha az para harcayan 26 kamu idaresinin arasında yer aldı.