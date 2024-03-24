Diyanet il il rakam verdi. En çok cami o şehirde

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son yayınladığı verilere göre Türkiye'de en çok cami olan iller belirlendi. Son rapora göre İstanbul Türkiye'de en çok cami olan şehir oldu. Türkiye'de en çok cami olan 2. il ise Konya oldu. Türkiye'de en çok camiye sahip şehirler arasında Ankara 3. sırada yer alıyor. Dikkat çeken bu üç il dışında en çok cami sayısı sıralamaya göre işte o şehirlerde...
TÜRKİYE'DE EN ÇOK CAMİ OLAN İLLER
İstanbul 3.530
Konya 3.238
Ankara 3.171
Samsun 2.742
Kastamonu 2.594
Antalya 2.295
Ordu 2.119
Şanlıurfa 2.086
Diyarbakır 2.075
Trabzon 2.058
İzmir 1.915
Bursa 1.776
Manisa 1.757
Balıkesir 1.677
Erzurum 1.618
Giresun 1.610
Mersin 1.582
Zonguldak 1.519
Adana 1.474