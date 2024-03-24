Diyanet il il rakam verdi. En çok cami o şehirde

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son yayınladığı verilere göre Türkiye'de en çok cami olan iller belirlendi. Son rapora göre İstanbul Türkiye'de en çok cami olan şehir oldu. Türkiye'de en çok cami olan 2. il ise Konya oldu. Türkiye'de en çok camiye sahip şehirler arasında Ankara 3. sırada yer alıyor. Dikkat çeken bu üç il dışında en çok cami sayısı sıralamaya göre işte o şehirlerde...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK CAMİ OLAN İLLER

İstanbul 3.530

Konya 3.238

Ankara 3.171

Samsun 2.742

Kastamonu 2.594

Antalya 2.295

Ordu 2.119

Şanlıurfa 2.086

Diyarbakır 2.075

Trabzon 2.058

İzmir 1.915

Bursa 1.776

Manisa 1.757

Balıkesir 1.677

Erzurum 1.618

Giresun 1.610

Mersin 1.582

Zonguldak 1.519

Adana 1.474