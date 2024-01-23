Diyanet ilkokul öğrencilerini hafta sonları camiye götürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı; “değerler eğitimi” kapsamında yeni bir projeyi 10 Şubat’ta aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 10 pilot ilde başlatacak. Projeyle ilkokul üç ve dördüncü sınıf öğrencileri, lise veya üniversite öğrencileri ile Diyanet gençlik hizmet mekanları veya camilerde etkinlik yapacak. Öğrenciler; manevi danışmanlar ve din görevlileri ile birlikte ev ödevlerini yapacak, farklı etkinliklere katılacak ve sonrasında öğle namazı kılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek, “Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi”ni açıkladı. Erbaş, proje kapsamında; ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine ilişkin; Diyanet gençlik hizmet mekanları ve camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde “değerler eğitimi” faaliyeti hayata geçirileceğini açıkladı.

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE ROL MODEL OLACAK

Projede; lise ve üniversite öğrencisi olacak Diyanet Gençlik Gönüllüleri, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin kız gruplarına kız, erkek öğrenci grupların erkek Diyanet Gençlik Gönüllüsü rehberlik edecek.

Proje belgelerinde; “Toplumları derinden sarsan çok sayıda sorunun yaşandığı günümüz dünyasında; değerleriyle büyümüş, erdemlerini kuşanmış ve böylece geleceğe emin adımlarla yürüyen fertler yetiştirmek elzemdir. Bu sebeple ilkokul 3. ve 4. Sınıflarda eğitim gören çocuklara ilişkin, okullarda aldıkları akademik eğitimi de destekleyerek değerler eğitimi verilecektir” dendi.

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNİN KATILMASI SAĞLANACAK

Yaz Kuran Kursları ve 7-10 yaş için açılan Kuran kurslarına gelen öğrencilerin, proje kapsamındaki faaliyetlere de katılması hedefleniyor.

Proje ilk etapta, 10 pilot ilde hayata geçirilecek. Proje; Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Konya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, İstanbul’un Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer ile Ankara’nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde başlayacak.

HAFTANIN TEMASI: DİNİMİN DİREĞİ NAMAZ

Proje doğrultusunda hazırlanan “Faaliyet Rehberi”ne göre; etkinlikler 10 Şubat ile 10 Haziran arasındaki tüm hafta sonlarında yapılacak. Her haftanın; “Zamanımı verimli kullanıyorum”, “İnanıyorum mutluyum”, “İbadetlerimi öğreniyorum”, “Dinimin direği namaz”, “Berat kandili”, “İncitmeden yardımlaşıyorum”, “Ramazan ve Oruç”, “Mahremiyet bilinci”, “Teknolojiyi faydayı kullanıyorum”, “Çanakkale Zaferi ve önemi”, “Kuranla buluşuyorum”, “Kadir gecesi”, “Merhametli davranıyorum”, “Ramazan Bayramı” “Sağlık ve Güvenlik”, “Peygamber ve çocuk”, “Trafik kurallarına uyuyorum”, “Peygamberimizin örnek davranışlarını öğreniyorum”, “Engeller engel değildir”, “Fetih ve fatih”, “Çocuk ve dua”, “Anne ve baba: Cennetin iki kapısı” ve “Ailem ve ben” başlıklı temaları olacak, bu tema çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek.

KADİM OYUNLAR ETKİNLİĞİ VE CAMİ BAHÇESİNDE KAMP

Bu etkinliklerde “sohbetler” de yapılacak, “film ve kitaplar kritik edilecek”, “sanatsal, sportif faaliyetler” yapılacak, “kadim oyunlar” oynanacak. Projeye dahil olan tüm çocuklar ve velilerin katılımıyla “yerel şartlar” dikkate alınarak, müftülüklerin uygun gördüğü zamanda, bir defa “camide buluşuyorum” etkinliğine katılacak. Ayrıca farklı bir zaman diliminde ise programa katılan çocuklarla cami bahçesinde günübirlik kamp programı düzenlenecek.