Okullarda yeni dönem. MEB yeni kararı açıkladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Okullarda yeni dönem. MEB yeni kararı açıkladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı karara göre, ortaöğretim öğrencileri en az 40 saatlik sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 'Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi' açıkladı. Bu yönergenin amacının ise ), öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırmak olduğu belirtildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler yer alıyor.

YETKİNLİKLER KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yönergeyle, öğrencilerde etkili iletişim ve öz güvenin geliştirilmesi, araştırma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin özendirilmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ KURABİLECEK

Yönergeye göre, okullarda "sosyal sorumluluk kulüpleri” kurulabilecek. Kurulan ekipte, farklı sınıf seviyelerinde ve şubelerde okuyan öğrenciler olabilecek. Aynı zamanda da farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler de katılabilecek.

İş birliği yapılacak kurum veya kuruluşlar ise valilik veya kaymakamlıklar tarafından belirlenecek.

EN AZ 40 SAATLİK SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETİ

MEB’in aldığı karara göre öğrenciler öğrenim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı kapsamında faaliyetler yürütecek.

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