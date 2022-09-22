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Diyanet İşleri Başkanı'ndan atama açıklaması

Ali Erbaş, geçtiğimiz yıl yapılan sözlü sınavda başarılı olup atama bekleyen adayların tercih yapabileceklerine dair açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 21:11
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş atama bekleyen adaylara dair açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan atama açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz Ocak ayında Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirilen sözlü sınavda başarılı olup atama bekleyen adayların tercih yapabilecekleri açıklamasında bulundu.

Hem atama bekleyen adaylar hem de 27 Kasım’da yapılacak DHBT sınavı sonrası aday alımıyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

17 EKİM İTİBARİYLE TERCİH YAPILACAK

“3-16 Ocak 2022 tarihlerinde Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adaylarımız, 17 Ekim 2022 itibariyle tercih yapabileceklerdir. Milletimize ve camiamıza hayırlı olsun. 27 Kasım 2022’de yapılacak DHBT sınavının ardından yine Başkanlığımızca Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim için Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi aday alımına yönelik sınav yapılacaktır. Tüm adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum” (İHA)

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Sabri Selim Ustalar
22.09.2022 21:27
Diyanete son yıllarda zerre kadar yardım yapmıyorum.  
 
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