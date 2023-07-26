Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti

Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın kazanmasının ardından Dolar 27 lirayı, Euro ise 30 lirayı aştı. Vatandaş iğneden ipliğe her şeye gelen zamlardan ve temel gıdaları bile alamamaktan şikayetçiyken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı.

Yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı vatandaşa sabır çağrısı yapan Diyanet’in başkanı Ali Erbaş’ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı. Feyza Erbaş, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı.

KIZI 13 ÜLKE GEMİŞ

Bodrum’a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşan Erbaş, kızının üzerine “bu kız 13 ülke gezdi”, büyük oğlu için ise “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” dedi.

YÜRO (EURO) 30 LİRA

Feyza Erbaş, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben fotoğrafa şu notu düştü:

Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.