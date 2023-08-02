Diyanet’in harcamaları yüzde yüz arttı. Birçok bakanlığı geride bıraktı

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamalarının yüzde 100’e yakın arttığı ve 20 milyar TL olduğu açıklandı.

Diyanet’in harcamaları yüzde yüz arttı. Birçok bakanlığı geride bıraktı

Haberiniz.com’da yer alan habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yılın ilk 6 ayında 9.8 milyar TL olan gideri bu yılın aynı döneminde 19.6 milyar TL’ye çıktı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın ilk 6 aylık harcaması da geçen yıla göre yüzde 274 arttı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu”nu yayımladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN GİDERLERİ 2 KAT ARTTI

Raporda kurum ve kuruluşların geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayındaki harcamaları da karşılaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe giderleri geçen yıla göre, 2.2 milyar TL’den 2.1 milyar TL’ye indi. Sağlık Bakanlığı’nın harcaması 63.1 milyar TL’den 157.8 milyar TL’ye, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın harcaması 228.9 milyon TL’den 856.9 milyon TL’ye, İletişim Başkanlığı’nın gideri de 546.2 milyon TL’den 1.2 milyar TL’ye yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yılın ilk 6 ayında 9.8 milyar TL olan gideri bu yılın aynı döneminde 19.6 milyar TL’ye çıktı. Yüzde 99 oranında artış oldu. En fazla artış ise depremin etkisiyle AFAD’ın giderlerinde gerçekleşti. AFAD’ın giderleri geçen yılın ilk altı ayına göre 966.6 milyon TL’den 66.2 milyar TL’ye çıktı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİRÇOK BAKANLIĞI GERİDE BIRAKTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gideri ilk 6 ayda geçen yıla göre, 35.2 milyar TL’den 72.5 milyar TL’ye,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gideri 39.3 milyar TL’den 98.7 milyar TL’ye,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gideri 4.6 milyar TL’den 10.6 milyar TL’ye,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gideri 3.9 milyar TL’den 7.6 milyar TL’ye,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gideri 5.9 milyar TL’den 16.1 milyar TL’ye,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gideri 3.8 milyar TL’den 25.6 milyar TL’ye,

Ticaret Bakanlığı’nın gideri 3.1 milyar TL’den 7.5 milyar TL’ye,

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gideri 20.1 milyar TL’den 38.5 milyar TL’ye,

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gideri 40.1 milyar TL’den 71.6 milyar TL’ye,

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gideri 112.1 milyar TL’den 245.5 milyar TL’ye,

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gideri 599.4 milyar TL’den 1.1 trilyon TL’ye,

Dışişleri Bakanlığı’nın gideri 4.7 milyar TL’den 6.7 milyar TL’ye,

İçişleri Bakanlığı’nın gideri 8.9 milyar TL’den 18.1 milyar TL’ye,

Milli Savunma Bakanlığı’nın gideri 46.6 milyar TL’den 94.5 milyar TL’ye,

Adalet Bakanlığı’nın gideri de 19.7 milyar TL’den 43.3 milyar TL’ye yükseldi.

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