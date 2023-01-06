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Cuma namazında yağış duası

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, kuraklık riskine dikkat çekilerek, yağış için dua edildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 21:15
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Diyanet İşleri Başkanlığının cuma hutbesinde kuraklık riskine dikkat çekildi

Cuma namazında yağış duası
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"Besmele: Berekete Açılan Kapı" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu. Besmele ile başlanan her sözün hayırlı, her işin bereketli, çıkılan her yolun istikamet üzere olduğu vurgulanan hutbede, "Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır.

O halde, besmele ile açılsın tüm sevgi ve merhamet kapıları. Son bulsun kin ve düşmanlık duyguları. Besmele ile güven kazansın sözlerimiz. Besmele ile bereketlensin işlerimiz. Besmele ile anlam bulsun bütün hayatımız." ifadeleri kullanıldı.

DUA EDİLDİ

Son zamanların en kurak günlerinin yaşandığına dikkati çekilen hutbede, "Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte rahman ve rahim olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah'ım acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah'ım semadan rahmet damlalarını indiren sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma." duası edildi.

Öte yandan bugün yapılan duanın ardından Erzincan’ın Refahiye ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte ilçe beyaz örtüye büründü. Kar yağışının yüksek rakımlı Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasına başladı. Ekipler Sivas’tan Erzincan istikameti güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. (İHA)

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