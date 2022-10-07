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  • Üniversite kazananlar imkansızlıktan kayıt yaptıramıyor, yurt sorunu almış başını gidiyor... Diyanet İşleri Başkanı Erba

Üniversite kazananlar imkansızlıktan kayıt yaptıramıyor, yurt sorunu almış başını gidiyor... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Her üniversitede bir cami olmasını istiyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'deki her üniversitede bir cami olmasını istediklerini söyledi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:00
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Her üniversitede bir cami olmasını istiyoruz

Üniversite kazananlar imkansızlıktan kayıt yaptıramıyor, yurt sorunu almış başını gidiyor... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Her üniversitede bir cami olmasını istiyoruz
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya’da “Değişen Dünyada Cami ve Fonksiyonları” konulu “11. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Açılış Programı”na katıldı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erbaş, Allah’ın isimlerinden birisinin de ‘El Cami’ olduğuna dikkati çekerek, isminin anlamının Allah’ın bütün varlıkları sadece rahmetiyle, merhametiyle kuşatmış anlamına geldiğini bildirdi. Her üniversitede bir cami olmasını ve öğrencilerin rahatlıkla ibadetlerini yerine getirmelerini istediklerini dile getiren Erbaş, şunları söyledi:
“Bugün ülkemizde elhamdülillah 90 bin camimiz var. İstiyoruz ki her bir camimiz cami dersleriyle, namaz öncesi ve sonrası imamlarımızın, vaizlerimizin, müezzinlerimizin yapmış olduğu derslerle mektep haline gelsin, derdimiz bu. Çünkü İslam’ın en önemli unsurlarından birisi ilimdir. İlk inen ayetlere baktığımız zaman Alak Suresi’nin ilk ayetleri okumaktan, öğrenmekten, kalemden, öğretmekten bahsediyor. Nüzul sırasına göre ikinci inen sure Kalem Suresi’dir. ‘Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki’ diye başlıyor. İslam’ın en temel direklerinden birisi ilimdir. Müslümanlar ilimden asla uzak durmamalıdır.”



“CAMİ TEMELİ ATILMAYAN ÜNİVERSİTE NEREDEYSE KALMADI”

Erbaş, camileri daha fonksiyonel hale getirebilmek için çalıştıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:
“Üniversitemizin içindeki kampüs camimizin temelinin atılışından açılışına kadar içindeydim. Hele üç sene taş üstüne taş konulmadı, konulamadı. Hele bir dönem yaşadık ki bu caminin yanından geçen bir YÖK başkanı, camiyi göstererek o zamanın rektörüne ‘Bu ne? Derhal yıkın bunu ya da kütüphaneye çevirin, başka şey yaptırın’ dediği zamanları yaşadık. ‘Üniversitede cami mi olurmuş’ diyen zamanlar yaşadık. Şimdi haftada bir beni bir rektörümüz arıyor; ‘Hocam kampüsümüzde cami yapıyoruz lütfen bize yardım edin.’ Ben de; ‘Allah sizden razı olsun. Siz yeter ki cami yapın biz size yardım ederiz’ diyorum ve ediyoruz da. Elhamdülillah şu anda kampüsünde cami temeli atılmayan üniversitemiz neredeyse kalmadı. Üniversite ile camiyi birbirinden ayırmak mümkün değil. Sizler yoğun derslerden çıktıktan sonra ibadetinizi yaparak, ruhunuzu dinlendirmeye gidiyorsunuz. Sonra namazınızı kılıyorsunuz, elinize bir kitap alıp şöyle duvara doğru yaslanıp kitap okuyorsunuz.”

KYK YURDUNDAN ÖĞRENCİYİ YILAN SOKTUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş üniversitelerin tamamına cami yapılmasını gündemine alırken öte yandan üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma problemleri, KYK yurtlarına yerleşebilen öğrencilerin sağlık, beslenme gibi bir çok alanda yaşadığı sorunlar devam ediyor. Son olarak Edirne’de Selimiye KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki odalara böceklerin girdiği belirtilmiş ve öğrencilerin çektiği görüntüler, Barınamıyoruz Hareketi tarafından sosyal medya hesabında paylaşılmıştı. Paylaşılan görüntülerden birine göre, bir odada yatağın üstünde yaklaşım 10 santimetrelik bir böceğin yürüdüğü görüldü. Öğrenciler, iki hafta önce bir öğrencinin odasına yılan girdiğini ve öğrenciyi uyurken soktuğunu iddia etti. Yurt yönetiminin önlem olarak, bina etrafına kükürt tozu döktüğü belirtildi.

BABACAN: ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU MAKARNAYA, PATATESE TALİM EDİYOR

Öte yandan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında” Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 gencin üniversitelerine kayıt yaptıramadığını ve öğrenciliğin maliyetinin arttığını belirten Babacan, “850 bin öğrencinin 105 bin 772’si herhangi bir üniversiteye kaydolmamış. Gerçekten bu çok üzücü. Bunun temelinde de öncelikle ekonomik sorunların olduğunu görüyoruz. Öğrencilik artık çok maliyetli. Adım atıyorsunuz, para. Şehirlerarası ulaşım korkunç pahalanmış durumda. Şehir içi ulaşım bilet fiyatları cep yakıyor. Gıda en temel ihtiyaç ve gıda fiyatları almış başını gitmiş durumda. Öğrencilerin çoğu makarnaya, patatese talim ediyor. Akşam yemeğini tek bir çorbayla geçiştiren gençlerimizle karşılaşıyorum. Bunlar en temel ihtiyaçlar. Barınma, kira. Kira fiyatları aldı başını gitti. Gerçekten öğrencilik çok zorlaştı” ifadelerini kullandı.

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A.turk.
7.10.2022 21:50
Üniversitede bir köşeye çekilir namazını kilarsin önce öğrencilerin başını sokacak yurtları olması lazım.  
 
Tekin Ertürk
7.10.2022 21:13
Laikliğin ne denli önemli bir değer, Atatürk'ün ne kadar büyük bir önder olduğu her geçen daha iyi anlaşılıyor.  
 
yunus
7.10.2022 21:04
önce mevcut camileri doldurun.  
 
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