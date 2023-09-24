Diyanet sonunda bunu da yaptı. Ödül töreninde kadınların yüzünü buzladılar

2023 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nı geçen hafızlara Karatay İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda belge takdim etti. Töreninde çekilen fotoğraflarda kadınların yüzleri buzlandı. Söz konusu fotoğraflar müftülüğün resmi sitesinde de paylaşıldı.

Diyanet sonunda bunu da yaptı. Ödül töreninde kadınların yüzünü buzladılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan hafızlara yönelik Karatay İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda belge takdim programı yapıldı.

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Şube Müdürü Şakir Eğri, Şube Müdürü Fatih Coşar, Kuran Kursu öğreticileri, din görevlileri programa katılım sağladı.

Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan program, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge’nin yaptığı teşekkür konuşmasının ardından plaket ve belge takdimi ile sonra erdi.

KADINLARIN YÜZÜNÜ BUZLADILAR

Dağıtım töreninde hafızlık diploması alan kadınların yüzlerinin buzlanarak sosyal medyada paylaşılması ise dikkat çekti. Erkek hafızlarla çektirilen fotoğrafta buzlama yapılmazken, kadın hafızların fotoğrafları kapatıldı.

RESMİ SİTEDE PAYLAŞILDI

Söz konusu fotoğraflar, müftülüğün resmi sitesinde paylaşıldı.

g.png

q.png

r.png

w.png

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva