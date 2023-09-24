Diyanet sonunda bunu da yaptı. Ödül töreninde kadınların yüzünü buzladılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan hafızlara yönelik Karatay İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda belge takdim programı yapıldı.

Cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Şube Müdürü Şakir Eğri, Şube Müdürü Fatih Coşar, Kuran Kursu öğreticileri, din görevlileri programa katılım sağladı.

Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan program, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge’nin yaptığı teşekkür konuşmasının ardından plaket ve belge takdimi ile sonra erdi.

KADINLARIN YÜZÜNÜ BUZLADILAR

Dağıtım töreninde hafızlık diploması alan kadınların yüzlerinin buzlanarak sosyal medyada paylaşılması ise dikkat çekti. Erkek hafızlarla çektirilen fotoğrafta buzlama yapılmazken, kadın hafızların fotoğrafları kapatıldı.

RESMİ SİTEDE PAYLAŞILDI

Söz konusu fotoğraflar, müftülüğün resmi sitesinde paylaşıldı.