Vergiler Diyanet’e gitti. 3 yıldaki geliri 3 milyar liraya dayandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 3 yıllık vergi geliri 3 milyar liraya dayandı. Ortaya çıkan tablo vergilerin Diyanet’e gittiğini gösterdi.

Vergiler Diyanet’e gitti. 3 yıldaki geliri 3 milyar liraya dayandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019-2022 döneminde elde ettiği vergi geliri 3 milyar TL’ye dayandı. Başkanlığın yalnızca 2022 yılına ait vergi geliri ise yarım milyar TL’ye yaklaştı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Başkanlığın mali hesaplarında gerçekleştirilen denetimler, fahiş vergi gelirini açığa çıkardı. Kurumun, 2019-2022 döneminde yurttaşın ödediği vergilerden oluşan toplam geliri 2 milyar 874 milyon 833 bin TL olarak hesaplandı.

REKOR 2021’DE

Diyanet’in mali hesaplarına yönelik Sayıştay denetimlerine göre, başkanlığın 2019 yılındaki vergi geliri 736 milyon 596 bin 350 TL oldu. 2020 ve 2021 yıllarındaki vergi geliri ise kayıtlara sırasıyla 738 milyon 82 bin 783 TL ve 2021'de 937 milyon 172 bin 547 TL olarak geçti.

Cuma hutbeleri başta olmak üzere, hemen her söylemiyle toplumu kutuplaştıran Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılında da yüz milyonlarca liralık vergi geliri elde etti. Kurumun 2022 yılında vergiden elde ettiği gelir 462 milyon 981 bin 600 TL ile ifade edildi. Kurumun 2022 yılındaki toplam gelirinin ise 551 milyon 206 bin 579 TL olduğu bildirildi.

DİĞER GELİR KALEMLERİ

• Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 9 milyon 347 bin 703 TL

• Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 22 milyon 622 bin 153 TL

• Diğer Gelirler: 62 milyon 268 bin 651 TL

• Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıklardan Elde Edilen Gelirler: 1 milyon 297 bin 321 TL.

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