Diyanet Ukrayna’ya göreve gönderdi evli imam 25 yaş küçük kadından çocuk yapıp döndü

Düzenleme: Kaynak: HalkTv
Diyanet Ukrayna’ya göreve gönderdi evli imam 25 yaş küçük kadından çocuk yapıp döndü

Diyanet’in Kırım’a imam olarak görevlendirdiği evli imam, Çelebican, görev yaptığı köyde kendinden 25 yaş küçük Lemara Mennalieva ile birlikte oldu. Bu birliktelikten doğan çocuk için açılan babalık davasında ise çocuğun Çelebican’dan olduğu ispatlandı.

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 1999’da Önder Çelebican’ı (70) imam olarak görevlendirdi. Bölgenin en büyük camiinde görevlendirilen Çelebican’ın verdiği Kur’an Kursu’na Lemara Mennalieva (45) da katıldı. İkilinin bir süre sonra yakınlaşırken Mennalieva bu yakınlaşmadan hamile kaldı.

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Mennalieva, 15 Haziran 2001 günü doğum yaptı. Çelebican da hastaneye ziyarete gitti. Çelebican, doğumdan sonra Türkiye’ye döndü. Hemen her görüşmesinde, ‘Alim’ adı verilen çocuğu nüfusuna alacağını söyleyen Çelebican, zaman zaman çocuk adına para da gönderdi. Çelebican bir süre sonra, Eskişehir’deki ailesinin durumdan haberdar olmaması için Mennalieva ve yakınları ile iletişimi kesti.

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Ukrayna’da üniversite eğitimi alan Alim Mennaliev, İstanbul’a gelerek teyzesinin yanına yerleşti. Alim Mennaliev (23) adına geçen yıl Önder Çelebican’a karşı ‘babalık davası’ açıldı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ndeki davada Çelebican’ın, oğlunu, nüfusuna almamak için kendisini oyaladığı öne sürüldü.

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Mahkeme, Alim Mennaliev’ın babasının tespiti için DNA incelemesi istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan geçen 19 Şubat’ta gelen raporda yüzde 99,99 olasılıkla Önder Çelebican’ın, Alim Mennaliev’ın babası olduğu kaydedildi. Rapor sonrası mahkeme kararını verdi. Çelebican’ın, Mennaliev’in biyolojik babası olduğunun anlaşıldığına işaret edilen gerekçeli kararda, nüfusa da bu şekilde kaydın yapılmasına hükmedildi.

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