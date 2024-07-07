Diyanet'e tasarruf yok! Bir seferde 61 milyon 677 bin lira harcayacak

Bozulan ekonomiyi toparlamak için kamuda Mehmet Şimşek önderliğinde geçilen sözde tasarruf döneminin Diyanet’i kapsamadığı ortaya çıktı. 2024 yılındaki 91 milyar 824 milyon liralık bütçesi ile diğer bakanlık bütçelerini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı için ödediği milyonlarca lira dudakları uçuklattı.

Bakanlık 2025 yılının takvimi için 61 milyon 677 bin lira harcadı. 2018’den bu yana toplumun çoğunun hiç kullanmadığı takvimler için harcanan paranın maliyeti 200 milyon liraya dayandı.

HER SENE KATLANARAK ARTIYOR

Diyanet’in her sene takvimler için harcadığı para her sene katmerlenerek artıyor. 2018 yılında 3 milyon 250 bin takvim bastıran diyanet 7 milyon 231 bin lira para ödedi.

2019 yılında yine 3 milyon 250 adet takvim bastıran Diyanet 8 milyon 560 bin lira, 2020 yılında 3 milyon 225 bin adet takvim bastırılırken 9 milyon 881 bin lira para ödedi.

2021 yılında 3 milyon 430 bin adet takvim için 10 milyon 690 bin lira para veren Diyanet, 2022 için yine 3 milyon 420 bin adet takvim için 18 milyon 91 bin lira verildi.

Son olarak 2023 yılında 38 milyon 361 bin lira sadece takvimlere harcandı.