Tasarruf paketinden zam çıktı. Zamla tasarruf yapılacak

Meclis’e gelen tasarruf paketi tasarısında zam çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen paketten, belediyelere yönelik bir zam çıktı. Buna göre, belediyelerin sokak aydınlatması için ödeyeceği pay arttı. Büyükşehirler için yüzde 20 olan pay yüzde 30’a çıkarken, diğer belediyeler için ise yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılacak.

Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın haberine göre, Bu sınırlar dışındaki yerler için de kesinti oranı yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltiliyor.

Genel aydınlatma giderleri ile ilgili yapılan bu yeni düzenlemenin gerekçesinde, “2024 yılı bütçesinde bu kapsamda 35 milyar lira ödenek öngörülmüştür. 2024 yılı için bütçe ödeneği dışında genel bütçe vergi gelirleri payından ise 7,2 milyar TL aktarım öngörülmektedir. Aydınlatma giderlerinde belediyelerin ödeyeceği payın artırılması ile birlikte, bütçede bu konuda 11,7 milyar lira tasarruf edilecek” denildi.

Düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Tasarruf paketi, komisyonda yapılan görüşmeler sonrası kabul edildi. Paket, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi sonrası yasalaşacak.