Diyanet’i sarsan olay. İmamlar imamları dolandırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğü’ne bağlı imamlar Halil Cengiz ve kuzeni Ahmet Cengiz sazan sarmalı yöntemiyle yüzlerce kişiyi dolandırdı. İki imam, farklı filo şirketlerinden aldıkları sıfır kilometre araçları 2021’de İstanbul’da kurdukları CNGZ Filo Otomotiv Şirketi üzerinden satışa çıkardı.

BirGün'den Timur Soykan'ın aktardığına göre, İstanbul’da birçok imama araçları verip paralarını aldılar ve satış işlemini daha sonra gerçekleştireceklerini söylediler. Bu esnada, memleketleri Sinop Durağan’da AKP Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu üyesi de olan Halil İbrahim Aktan ile ortak otomobil galerisi açtılar.

DURAĞAN’DA ‘RTE’ PLAKALI TEZGÂH

AKP’nin rekor oranda oy aldığı Durağan’da Kuran kursları ve camilere yardım yaparak ve ‘RTE’ plakalı lüks otomobillerle gezerek tezgâhlarını kurdular. Dini ve AKP’nin siyasi referanslarıyla güven sağlayan dolandırıcılar, çok kısa bir sürede Durağan’la birlikte Kastamonu, Sinop, Tokat, Samsun ve çevre ilçelerden insanlar galerinin önünde sıraya girmeye başladı.

Bu dönemde hükümet, sıfır araçların tekrar satışının yapılabilmesi için ‘6 ay 6 bin kilometre’ kuralı getirdi. İmam dolandırıcılar, bu kuraldan faydalanarak paraları toplayıp otomobillerin satışını 6 ay sonra vereceklerini söyledi. Sazan sarmalında 2023 yılının Ağustos ayında yüz milyonlarca lira toplanmıştı. Çok sayıda mağdura otomobil verilmedi ve kendilerine otomobil verilenler ise araçları kiralamış olarak görünüyordu ve araçlar ellerinden alındı.

TOPLAMDA 400 MİLYON LİRA VURGUN YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Halil Cengiz, Ahmet Cengiz, otomobil temin ettikleri Elibol Filo Şirketi’nin sahibi Engin Elibol ve CNGZ Filo’nun çalışanı olan iki şüpheli Kasım 2023’te tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ve toplamda 500 mağdur ve 400 milyon TL vurgun olduğu ileri sürülüyor.

Şahısların, mağdurlara, “Şikâyetçi olursanız otomobillerinizi de paranızı da alamazsınız” tehdidinde bulunduğu iddia ediliyor. Ayrıca bazı imamların, isimlerinin bu olayda geçmesini istemediği için şikayetçi olmadığı belirtiliyor.

Halil Cengiz, İstanbul İl Müftülüğü’nde çalışıyordu. Sadece İstanbul İl Müftülüğü’nde çalışan 15 mağdur imam var. İl müftü yardımcılarından birinin de dolandırıldığı öne sürülüyor.

Kastamonu ve Sinop’ta da çok sayıda mağdur imamın olduğu iletildi. Hafızlık eğitimini Kastamonu’da alan Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz burada tanıdıkları imamları da otomobil satışı vaadiyle tezgâhına düşürdüğü kaydedildi. Kastamonu’da bir imam, iş arkadaşı imamın aracılığıyla iki imama güvenip otomobil aldığını ve dolandırıldığını anlattı.

AYASOFYA İMAMI DA DOLANDIRILDI

İki imamın sazan sarmalıyla Ayasofya İmamı Bünyamin Topçuoğlu da dolandırıldı. Peugeot 3008 marka otomobil için ödeme yapan Bünyamin Topçuoğlu’na da aracın satışı verilmedi. Ayasofya imamı, ekim ayında iki dolandırıcı imamdan şikâyetçi oldu.

İddiaya göre; Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz dini ve siyasi referanslı dolandırıcılık faaliyetlerinde Ayasofya’yı da kullandı. Çok sayıda mağdura “Ayasofya imamı ve Ayasofya müezzini de bizden otomobil aldı” diyerek güven verdi. Hatta bazı imamlar, Ayasofya imamı ve müezzinini arayarak bu kişilerin güvenilir olup olmadığını sordu.

BELEDİYE BAŞKANI BİLE MAĞDUR

Ahmet Cengiz ve Halil Cengiz’in memleketi Sinop Durağan’da yüzlerce mağdurun olduğu iletildi. Eski bir imam olan Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan da dolandırdıklarını iddia ediliyor. Eski model Passat otomobilini vererek sıfır kilometre Passat almak isteyen Belediye Başkanı’na Audi A4 vermeyi teklif etmişler. Ancak hem Passat’ı hem de parası gitmiş.

Soruşturmada halen müşteri bulup komisyon alan aracılara dokunulmaması dikkat çekiyor. Şikâyetlerde; İstanbul İl Müftülüğü’ndeki bazı çalışanlar, bu araçların satışı için aracılık yapmakla suçlandı. İstanbul Müftülüğü’nde veri hazırlama memuru olan Yılmaz Kütükçüoğlu’nun da imamları, CNGZ Filo Şirketi’nden araç satın almaya ikna ettiği ve karşılığında komisyon aldığı öne sürülüyor.

DİYANET SENDİKALARI OLAYLA KARIŞTI

Yılmaz Kütükçüoğlu, Diyanet-Sen’den ayrılan imamların kurduğu Mil Diyanet Sen’in İstanbul İl Başkanı’ydı. Diyanet-Sen, Mil Diyanet Sen’i bu dolandırıcılık olayı nedeniyle suçluyor. Ancak Mil Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da dolandırılanlar arasında. Parasını vererek aldığı otomobilin satışı yapılmamış ve Elibol Filo Şirketi’ne ait görünen otomobil elinden alınmış. Otomobili Yılmaz Kütükçüoğlu’nun aracılığıyla aldığını söyleyen Ahmet Tahiroğlu, “Dolandırıcılık ortaya çıkar çıkmaz bu kişiyi sendikadan ihraç ettik” diyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise imamların sazan sarmalı olayıyla ilgili idari soruşturma yürütüyor.

‘ARKADA BÜYÜK ŞİRKETLER VAR’

Mağdurlar, Elibol ve Grantur şirketlerinin sazan sarmalının arkasında olduğunu iddia ediyor. Nitekim satılan araçlar bu şirketlerin kiralık araçları olarak görünüyor. Bazı araçların satışları da bu şirketler üzerinden yapılmış. MTV, kasko, kredi ödemeleri de bu şirketler üzerinden yapılmış görünüyor. Resmi olarak CNGZ Filo Şirketi ile bir ortaklıkları yok ama aralarında on milyonlarca liralık para trafiği, kesilmiş çekler var. Grandtur Şirketi’nin sahibi Ali Rıza Çelebi, geçen hafta gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Rıza Çelebi, CNGZ Filo firmasına 41 otomobil kiraladıklarını ve bunun 27 tanesini geri alamadıklarını savunuyor. Dolandırıldığını ve ilk suç duyurusunu kendisinin yaptığını anlatan Ali Rıza Çelebi, “Biz onlara sadece 6 otomobil sattık. Geri getirilmeyen kiralık otomobillerin kredisini ödemek için turizm firmamdaki 13 otobüsü sattım” diye konuştu. Sazan sarmalının bütününü soruşturma tamamlanınca göreceğiz.

AKBAŞ: BEN DE MAĞDURUM

İmamların sazan sarmalındaki şüpheliler ve bazı mağdurlar, Ayasofya Müezzini Rıdvan Akbaş’ı aracılık yapmakla suçladı. Hatta CNGZ Filo ile Durağan’da ortak galeri açan Halil İbrahim Aktan arasındaki bağlantıyı onun kurduğunu iddia etmişti.

Rıdvan Akbaş, kendisinin kesinlikle aracılık yapmadığını, hatta Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz tarafından mağdur edildiğini söyledi. Bu kişilerin Durağanlı ve hemşerisi olduğunu söyleyen Rıdvan Akbaş, “Bu kişilerle yayınlanan fotoğrafım bunların otomobil işine girmesinden 7 ay önce çekildi” ifadesini kullandı.

Ancak Rıdvan Akbaş’ın CNGZ Filo Otomotiv’in açılışında çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Akbaş, konuyla ilgili şunları ifade etti: “Bu kişiler, köylüm, çocukluk, hafızlık arkadaşım. Yenibosna’daki şirketlerinin açılışına gittik. Sonra Durağan’a gidip Halil İbrahim Aktan ile ortak galerinin açılışına da katıldık. Benim otomobil alacak durumum yoktu. Ancak kolaylık sağlayacaklarını söyleyerek beni ikna ettiler. 2021’de eski arabamı da satarak sıfır kilometre otomobil için 330 bin TL ödeme yaptım. ‘Temin edemiyoruz’ diye 6 ay beklettiler. Sonra Halil Cengiz’in eşinin kullandığı 16 kilometredeki otomobili verdiler. Beni 1,5 yıl oyaladılar. Sonra araba için yakalama kararı çıktı, teslim ettik. Bütün param ve araba gitti.”

AYASOFYA’NIN ADINI KULLANDILAR

Ayasofya’nın adının bir dolandırıcılık olay olayında anılmasının kendisini çok rahatsız ettiğini ileten Rıdvan Akbaş, “Bana otomobil satmak için neden ısrar ettiklerini şimdi anlıyorum. Ayasofya’nın adını kullanmak istediler. İnsanlara ‘Ayasofya müezzini de bizden otomobil aldı’ demişler. Beni çok kişi arayıp bu insanlara güvenip güvenemeyeceklerini sordular. Ben hepsine beni oyaladıklarını söyledim. Ama bazıları benim aracılık yaptığımı, komisyon aldığımı söylüyormuş. Kimseye aracı olmadım, bir kuruş almadım. Bu insanlar itibarımızı mahvetti” açıklamasını yaptı.