Moskova Borsası’nda işlemler yine durduruldu

Kaynak: AA
Moskova Borsası’nda işlemler yine durduruldu
Moskova Borsası’nda dünün ardından bugün de işlemlerin durdurulduğu bildirildi.

Moskova Borsası'nda yine işlemler durduruldu, yazılı açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili olarak, Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye saati ile 10:36’da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

Moskova Borsası'ndan yapılan açıklamada, İşlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağının belirtilirken, neden durdurulduğu konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Ukrayna savaşının ardından Moskova Borsası’ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.

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