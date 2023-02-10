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Depremde ölenler için Diyanet'ten ceset torbası fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ölenlerin cenazelerinin yıkanmadan ve ceset torbalarıyla defnedilebilmesi için 'fetva' yayınladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:28
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Diyanet'ten 'ceset torbası' fetvası

Depremde ölenler için Diyanet'ten ceset torbası fetvası
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Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerde yaşanan büyük can kayıplarıyla birlikte hayatını kaybeden yurttaşların defin işlemleriyle ilgili görüntüler de gündem konusu oldu.

Felaketin ardından kimi şehirlerde cesetlerin çeşitli kurumların önlerinde ve sokaklarda bekletildiği görüntülenmişti. AFAD da kimliklendirilemeyen cenazelerin 24 saatlik bekleme süresinin ardından DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra defnedileceğini duyurmuştu.

Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşlar, kaybettikleri yakınları için sosyal medya ve çeşitli kanallar aracılığıyla kefen çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Seracettin Yıldız da konu üzerine “Deprem bölgesine dair iki önemli fetva” başlığıyla sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu.

Yıldız, "Deprem bölgelerinde kefen bulunamadığı taktirde cenazelerin ceset torbasıyla gömülmesi caiz midir?" sorusunu "Cenaze defnedilirken imkan ölçüsünde kefenlemek gerekir. Bununla birlikte salgın, hastalık, deprem vb. hallerde ihtiyaç duyulduğu takdirde cenazelerin ceset torbasıyla gömülmesi de caizdir" diye yanıtladı.

Yıldız, "Deprem bölgesinde cenazeleri yıkamadan defnetmek caiz midir?" sorusuna da "Cenazeyi su ile yıkama imkanı olduğu sürece su ile yıkamak gerekir. Yıkama imkanının olmadığı durumlarda cenazeye teyemmüm yaptırılır” ifadeleriyle yanıt verdi.

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