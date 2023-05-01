Diyarbakır ve Gaziantep’te toplam 278 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda toplamda 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır ve Gaziantep’te toplam 278 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda 278 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “26-27 Nisan tarihlerinde Diyarbakır ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda, 220 kilo toz esrar, 25 kilo kubar esrar ve 33 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 6 şüpheli yakalandı” ifadelerine yer verildi.

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