Çin malı elektrikli duvar saatleri için soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanlığı'nda soruşturma haberi...Bakanlık Çin üretimi elektrikle çalışan duvar saatleri için soruşturma başlattı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı yerli üreticilerin söz konusu ürüne yönelik başvurular, Ticaret Bakanlığı'nca değerlendirdi. Bakanlığı yaptığı soruşturma incelendi ve karara bağlandı.

İnceleme sonucunda, yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığı belirtildi. Buna göre Çin menşeli "elektrikle çalışan duvar saatleri"ne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.