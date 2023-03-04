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Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı

Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:43
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Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı
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İki kentte dün başlayan toz taşımını bugün de etkisini sürdürdü.

Kent merkezlerinin yanı sıra ilçeleri de kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, toz taşınımının etkisinin gün boyu sürdürmesinin beklendiğini belirterek, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (AA)

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