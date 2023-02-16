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Diyarbakır'a enkaz çalışmaları için geldiğini söyledi uyuşturucu ile yakalandı

Diyarbakır’a otobüsle gelen J.Ş.'nin valizinde 1 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi. Polise verdiği ifadede, kente deprem nedeniyle oluşan enkaza yardımcı olmak amacıyla geldiğini söyleyen J.Ş. tutuklandı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 17:39
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Diyarbakır'a enkaz çalışmaları için geldiğini söyledi uyuşturucu ile yakalandı

Diyarbakır'a enkaz çalışmaları için geldiğini söyledi uyuşturucu ile yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Polis, yaptığı çalışmada J.Ş., isimli şüphelinin otobüsle kente geldiğini belirledi. Ekipler takip ettikleri J.Ş.’yi durdurdu. J.Ş.’nin elindeki valizde yapılan aramada kıyafetlerin altına saklanmış 1 kilo 940 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde polise deprem nedeniyle oluşan enkaza yardımcı olmak amacıyla geldiğini söylediği öğrenildi. J.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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