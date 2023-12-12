Diyarbakır'da 1400 yıllık ibranice altın yazmalı kitabı satmaya kalktılar

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır'da 1400 yıllık ibranice altın yazmalı kitabı satmaya kalktılar

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçıları 1400 yıllık İbranice altın yazmalı kitabı satmaya kalkışınca, karşılarında jandarmayı buldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, önemli bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna imza attı. Bağlar ilçesinde tarihi bir kitabı satmak isteyenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin bulunduğu araca operasyon düzenledi, satılmak istenen tarihi kitap ele geçirildi.

1400 yıllık olduğu değerlendirilen altın yazmalı ve dini motifli kitap İbranice dilinde yazılmış ve 17 sayfadan oluşuyor. Deri üzerine yazılan tarihi kitap ahşap bir kutu içinde muhafaza ediliyor.

Kitaptaki resim ve motifler bozulmamış ve renklerini koruyor.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi kitap incelenmek üzere Diyarbakır Müze Müdürlüğüne gönderilecek.

diyarbakirrrrirr77788.jpg

İlgili Haberler
Ünlü iş insanı eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti. Her şey bıraktığı mektupta gizli
Yabancılar üzerinde yapı bulunan arsaları alarak da vatandaş olabilecek. Resmi Gazete'de yayımlandı
Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Günlük kiralık evlerde yeni oyun ortaya çıktı. Müşteri çekmek için bu yöntemi kullanıyorlar Ekonomi
Günlük kiralık evlerde yeni oyun ortaya çıktı. Müşteri çekmek için bu yöntemi kullanıyorlar
Game of Thrones'in yıldızı 'Filistin'e Destek' mitinginde Magazin
Game of Thrones'in yıldızı 'Filistin'e Destek' mitinginde
Erzurum, Kars ile Ardahan beyaza büründü. Gece sıcaklık sıfırın altına düştü Gündem
Erzurum, Kars ile Ardahan beyaza büründü. Gece sıcaklık sıfırın altına düştü
Josef de Souza hakeme saldırıyı 1 yıl önce bildi. O sözleri gündem oldu Spor
Josef de Souza hakeme saldırıyı 1 yıl önce bildi. O sözleri gündem oldu
Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Spor
Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan tanınmış kişi olmanın tehlikesini açıkladı Magazin
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan tanınmış kişi olmanın tehlikesini açıkladı
Ünlü paşanın binası icradan satılık. İstiklal Caddesi'nin gözde binası Ekonomi
Ünlü paşanın binası icradan satılık. İstiklal Caddesi'nin gözde binası