Diyarbakır'da 1'i kırmızı kategoride 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Diyarbakır Kulp’ta; 1’i kırmızı, 1’i turuncu ve 1’i de gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi"

KAYNAK: İHA
Diyarbakır'da 1'i kırmızı kategoride 4 terörist öldürüldü

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Diyarbakır Kulp’ta; 1’i kırmızı, 1’i turuncu ve 1’i de gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki: “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

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