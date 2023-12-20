Diyarbakır'da akrabalar arasında taş- sopa ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da akrabalar arasında taş- sopa ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan taş- sopa ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek taş- sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. ile F.D. bıçakla, M.D. ise başına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.D. ile F.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sokakta bulunan 4 otomobilde de atılan taş ve sopaların isabet etmesi sonucu hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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