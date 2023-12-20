Komşular arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. 1 yaralı

Kaynak: İHA
Komşular arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. 1 yaralı
Beylikdüzü’nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Mermilerin havada uçuştuğu olayda bir kişi bacağından vurularak yaralandı. İki grup arasında yaşanan kavga polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda güçlükle yatıştırıldı.

Silahların konuştuğu kavga, dün saat 14.00 sıralarında İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay iki grup arasında kavgaya dönerken, ortalık savaş alanına döndü.

Sokağa taşan silahlı kavgada mermiler havada uçuştu. Metin K. isimli vatandaş bacağından vurularak yaralandı. Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ OLAYI YATIŞTIRDI

İki grup arasında yaşanan kavga polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda güçlükle yatıştırıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bacağından vurulan Metin K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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